البطريرك الراعي: معظم مسؤولي لبنان تمادوا بالفشل

2021/03/28 | 12:41 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، المسؤولين في لبنان بسماع صوت الشباب والفقراء الذين يعانون بسبب الأزمة السياسية والاقتصادية التي تمر بها البلاد.

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