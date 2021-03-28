النزاهة: الحبس الشديد 3 أعوام بحق مسؤول محلي في واسط

2021/03/28 | 12:42 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ كشفت هيئة النزاهة، اليوم الأحد، عن تفاصيل قرار الحكم الوجاهي الصادر بحق مدير بلدية في محافظة واسط تسبب بـ”إلحاق ضرر عمدي بالمال العام”، مبينة أن قرار الحكم الصادر بحقه تضمن إلزامه بدفع قيمة الضرر الحاصل.وقالت الهيئة في بيان، إن “محكمة جنايات واسط أصدرت قرارا يقضي بالحبس الشديد لمدير بلدية أسبق مدة ثلاثة سنوات؛ […]

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