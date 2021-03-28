2021/03/28 | 12:43 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالصور..طلبة قضاء الرفاعي يعتصمون احتجاجا على قرار الامتحان الحضوري المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور.. طلبة قضاء الرفاعي يعتصمون احتجاجا على قرار الامتحان الحضوري) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور.. طلبة قضاء الرفاعي يعتصمون احتجاجا على قرار الامتحان الحضوري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).