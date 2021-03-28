حكاية صديقي النبيل - عباس علي العلي

2021/03/28 | 12:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عباس_علي_العلي صديقي النبيلذلك الذي ينعتوه بالمجنونرفع ثوب الليلليبحث عن سوأتهفأكتشف أنه عاقل تماماالليل يا صديقي مثليليس له ما لكمفهو وحيد يشكو أنه لم يكنعاشقا أو معشوقافتخلى عن هويته الجنسيةليس خاطئاوليس حكيما مثليفأنا جربت العشق من قبلبعد أن قطعت حبيبتي قلبيوأنتزعت مني أعضائي التناسليةيضحك بمراره وهو يداعب ما تحت ثوبهإنها زائدةتشبه الدودة الم ......





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