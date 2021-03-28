2021/03/28 | 12:54 - المصدر: عين العراق

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الأحد 28 مارس 2021 | 12:49 مساءً

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ايران تجري المرحلة الثانية للاختبار البشري للقاح كورونا بعد شهرين

اعلن مساعد شؤون الابحاث والتكنولوجيا بمؤسسة “رازي” لابحاث اللقاحات والامصال محمد حسن فلاح مهرآبادي، الاحد، أنه في ضوء المسيرة الراهنة لصنع لقاحات كورونا ستجري المرحلة الثانية للاختبار البشري للقاح “رازي كوف بارس” بعد شهرين.

وقال فلاح مهرآبادي، انه من المتوقع ان توضع نتائج المرحلة الاولى للاختبار البشري لهذا اللقاح تحت تصرف منظمة الاغذية والادوية ولجنة الاخلاق في الابحاث لتبدا المرحلة الثانية بعد اصدار الترخيص اللازم من قبل المنظمة.

واوضح بان 80 متطوعا تلقوا لقاح “رازي كوف بارس” في المرحلة الاولى للاختبار البشري ومن المرجح كثيرا ان يتلقى البقية اللقاح حتى نهاية الاسبوع الجاري، لافتا الى ان المرحلة الثانية للاختبار البشري تتضمن تلقيح 500 متطوع سيتم تقسيمهم في اطار مجموعتين.

وأشار الى أن المتطوعين الاوائل تلقوا الحقنة الثانية من اللقاح في اطار هذا المشروع وسيتم تلقيح سائر المتوعين تدريجيا.

واكد بان الاوضاع الصحية للمتطوعين الذين تلقوا اللقاح جيدة ولم تظهر لديهم اي اعراض لغاية الان وقال: ان هذا اللقاح يعد من اللقاحات عديمة الخطورة في العالم.

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