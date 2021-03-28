وزير العدل يكشف مفاجأة بشأن “تعذيب الإرهابيين” في السجون العراقية

2021/03/28 | 13:02 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني /خاص كشف وزير العدل، سلار عبد الستار، اليوم الاحد، حقيقة تعذيب الإرهابيين في السجون العراقية.وقال عبد الستار في حديث “المركز الخبري الوطني”، إن “هناك جهات رقابية حكومية ومدنية واهمها مفوضية حقوق […]

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