انطلاق عملية أمنية واسعة في مخيم الهول

2021/03/28 | 13:08 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطلقت قوى الأمن الداخلي في شمال وشرق سوريا اليوم الاحد، عملية أمنية واسعة النطاق في مخيم الهول شرق محافظة الحسكة غربي كوردستان.

وبحسب بيان لقوى الامن الداخلي واطلع PUKmedia على نسخة منه، فإنّ قوى الأمن برفقة قوات سوريا الديمقراطية بدأت منذ الساعة الرابعة من فجر اليوم بالانتشار على أطراف مخيم الهول وبدأت بالدخول إلى المخيّم بهدف تنفيذ عملية أمنية.

ووفق مسؤول أمني، فأنّ ٦ آلاف عنصر من قوى الأمن الداخلي إلى جانب قوات سوريا الديمقراطية ووحدات حماية المرأة مشاركة بالعملية الأمنية داخل المخيم بهدف إنهاء تأثير داعش.

وقال المسؤول في إعلام قوات سوريا الديمقراطية سيامند علي، إنّ العملية الأمنية والتمشيط جاءت بعد تزايد وتيرة تحرّك أسر داعش داخل المخيم، وبعد تزايد الجرائم ضمن المخيم وتنظيم نسوة داعش لأنفسهن.

وأضاف أن العملية جاءت بناء على مناشدات شيوخ العشائر في المنطقة للحد من خطورة هذا المخيم على المنطقة في الدرجة الأولى وعلى العالم بشكل عام.

PUKmedia اعلام قوى الامن الداخلي

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