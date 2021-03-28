الكاظمي: اللجوء إلى السلاح لتحقيق المطالب أمر مرفوض

2021/03/28 | 13:08 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس الوزراء الاتحادي مصطفى الكاظمي، إن الجيش العراقي بات أقوى من الماضي، والمؤسسات الامنية في مرحلة البناء وتحتاج الى بعض الوقت.

وقال الكاظمي خلال حوار متلفز: ان "الجيش العراقي الآن أقوى من الماضي بكثير، وسوف يستعيد قوته وسيفرض الأمن على كل الأراضي العراقية" مشيراً الى أن "اللجوء إلى السلاح لتحقيق المطالب أمر مرفوض، فيجب أن نبحث عن فرصة للحياة والعودة والاستمرار".

وعلق الكاظمي، على استعراض عسكري في شوارع العاصمة بغداد قبل أيام" معتبرا رواد السوشيال ميديا ضحايا التكنولوجيا، فينقلون صورًا مبالغ فيها، موضحا أن هذا الأمر ليس في العراق فقط بل في مختلف دول العالم، فيسعى القائمون على السوشيال ميديا إلى تضخيم الأمور".

وأوضح، أن "ما حدث من هذه الميليشيا هو محاولة بائسة من مجموعة من الشباب من أجل إرباك الدولة وتصفية الخلافات مع رئيس الوزراء وليس مع أطراف أخرى،" مضيفاً" من أول ما توليت منصبي أخذنا قرار أنه لا وجود لمن يريد أن يكون خارج الدولة، الوجود فقط للدولة، أي وجود لسلاح خارج نطاق الدولة لن نسمح به".

وبين، إن العراق يسعى للاستفادة من الخبرات والكفاءات المصرية في كثير من المجالات، مشيدًا بنجاح الإدارة المصرية في العديد من الملفات المتعلقة بالإصلاح الاقتصادي والبنية التحتية ومشروعات الإسكان.

وأشاد الكاظمي، بتجربة مصر المتميزة في البناء والإعمار والإصلاح الاقتصادي، لافتًا إلى استفادة العراق من مصر فيما يتعلق بقضايا الإسكان خاصة بعد الزيادة السنوية الكبيرة في الشعب العراقي والتي تبلغ نحو مليون نسمة جديدة كل عام.

وشدد رئيس الوزراء، على أن الحكومة العراقية قامت بإجراءات تهدف إلى أن يكون العراق لكل العراقيين، واتخذت قرارات بمنع التصنيفات المذهبية والطائفية في عموم المؤسسات العراقية.

وتعهد بفرض هيبة الدولة، ومنع تكرار مشاهد استعراض القوة، مشيراً إلى أن هناك محاولة أو سوء تقدير من البعض، للاستحواذ على السلطة، مضيفًا: "لا مجال لأي طرف يريد أن يكون خارج إطار الدولة".

وأكد الكاظمي، أن العراق يتطلع إلى تطوير علاقات التعاون الثلاثي بين مصر والعراق والأردن على مختلف المستويات، لافتًا إلى أن الملفات الاقتصادية سيكون لها موقع الصدارة، مضيفًا أن أبواب العراق مفتوحة لاستقبال المستثمرين المصريين في كل المجالات كالإسكان والزراعة والصناعة، والحكومة العراقية ستعمل على توفير الحماية الجادة للمستثمرين المصريين والعرب.

PUKmedia وكالات

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