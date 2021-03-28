مستشار الكاظمي يحدد شرطاً لعدم لجوء العراق إلى الاقتراض في موازنة 2021

2021/03/28 | 13:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أكد مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح، الأحد (28 آذار 2021)، ضرورة توفير صندوق استقرار الموازنة العامة لعام 2021، فيما أشار إلى أن العراق لن يلجأ للاقتراض إذا بلغ سعر النفط 70 دولاراً.

ونقلت وكالة الانباء العراقية الرسمية عن صالح قوله، إنه "لابد من توافر صندوق استقرار الموازنة كصندوق سياديّ تحوُّطيّ من تعرض الاستدامة المالية لخطر التقلّب أو الهبوط في استدامة الايرادات، لكون عوائد النفط تشكل أكثر من 92% من اجمالي الإيرادات العامة في الموازنة".

وأضاف، أن "سعر برميل النفط ينبغي له ألَّا يقلّ عن 70 دولاراً لبلوغ موازنة متوازنة من دون اللجوء الى الاقتراض لتمويل العجز السنوي في الموازنة العامة".

يتبع.



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