عقد الاجتماع الثالث لاختيار بقية أعضاء المحكمة الاتحادية

2021/03/28 | 13:09 - المصدر: بغداد اليوم

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عقد القضاة المكلفون باختيار رئيس ونائب رئيس واعضاء المحكمة الاتحادية العليا، اجتماعهم الثالث، اليوم الأحد، لاختيار بقية أعضاء المحكمة.

وذكر إعلام مجلس القضاء الأعلى في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "عقد القضاة المكلفون باختيار رئيس ونائب رئيس واعضاء المحكمة الاتحادية العليا الاجتماع الثالث للمداولة بخصوص اختيار بقية اعضاء المحكمة وتدقيق الشروط التي اوجبها القانون".

وأعلن مجلس القضاء الأعلى، الأربعاء الماضي، أسماء القضاة الذين تم اختيارهم لتشكيل المحكمة الاتحادية.

وذكر إعلام القضاء في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "اختيار القضاة المكلفين باختيار التشكيل الجديد للمحكمة الاتحادية العليا تضمن اختيار رئيس هيئة الإشراف القضائي جاسم محمد عبود لمنصب رئيس المحكمة ورئيس محكمة جنايات الانبار سمير عباس لمنصب نائب رئيس المحكمةً ورئيس محكمة استئناف واسط غالب عامر ورئيس محكمة استئناف النجف حيدر جابر وعضو محكمة التمييز أيوب عباس والمشرف القضائي الدكتور حيدر علي نوري وعضو الهيئة التمييزية في استئناف صلاح الدين خلف احمد أعضاء اصلاء في المحكمة".

وأضاف، أنه "تم اختيار رئيس محكمة استئناف الكرخ خالد طه ورئيس محكمة استئناف البصرة عادل عبد الرزاق وعضو محكمة التمييز منذر ابراهيم بمنصب اعضاء احتياطا في المحكمة".

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