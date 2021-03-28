فيديو من بغداد: اشتباك بالأسلحة بين تاجر مخدرات وقوة أمنية

2021/03/28 | 13:12 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

نشرت جهاز الأمن الوطني، الأحد، مقطعًا مصورًا يوثق لحظة تصفية تاجر مخدرات بعد اشتباك، شمالي العاصمة بغداد.

وأعلنت خلية الإعلام الأمني، الإطاحة بـ "أحد أبرز وأخطر تجار المخدرات والمؤثرات العقلية في العاصمة بغداد".

وأوضحت الخلية، أن "هذا المجرم أقدم على مواجهة القوة المنفذة للواجب، والتي تمكنت من قتله، كما أسفر الحادث عن استشهاد الضابط (سلمان داود كاظم المحياوي) وإصابة آخر".

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