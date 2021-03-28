القضاء الأعلى يعقد اجتماعه الثالث لاختيار أعضاء المحكمة الاتحادية

2021/03/28 | 13:12 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القضاء الأعلى يعقد اجتماعه الثالث لاختيار أعضاء المحكمة الاتحاديةبغداد ـ واع عقد مجلس القضاء الأعلى، اليوم الاحد، اجتماعه الثالث لاختيار بقية أعضاء المحكمة الاتحادية العليا.وذكر بيان مقتضب لمجلس القضاء تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "القضاة المكلفون باختيار رئيس ونائب رئيس واعضاء المحكمة الاتحادية العليا عقدوا الاجتماع الثالث للمداولة بخصوص اختيار بقية اعضاء المحكمة وتدقيق الشروط التي اوجبها القانون."

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