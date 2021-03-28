اجتماع ثالث لاختيار أعضاء المحكمة الاتحادية العليا

2021/03/28 | 13:12 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

عقد مجلس القضاء الأعلى، الأحد، اجتماعا ثالثا لاختيار بقية اعضاء المحكمة الإتحادية العليا.

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وقال إعلام القضاء في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (28 آذار 2021) إنه "صباح اليوم عقد السادة القضاة المكلفون باختيار رئيس ونائب رئيس واعضاء المحكمة الاتحادية العليا الاجتماع الثالث للمداولة بخصوص اختيار بقية اعضاء المحكمة وتدقيق الشروط التي اوجبها القانون".

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