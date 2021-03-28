كتلة الفتح تعلن عن عدم اقرار الموازنة في جلسة اليوم

2021/03/28 | 13:19 - المصدر: NRT عربية

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النائب حسن سالم بيع اصول الدولة صفقة فساد كبرى وخيانة للشعب العراقي وضياع الاجيال الاحد 28 اذار 2021 .

اكد النائب حسن سالم ان المفسدين لم يكتفوا بنهب اموال الشعب العراقي بل تعدت اساليبهم الى افلاس الدولة وبيعها وشرعنة هذا الامر الخطير من خلال درجه في بنود الموازنة جاء ذلك في تصريح صحفي صدر عن مكتبه اليوم الاحد الثامن والعشرون من اذار لعام 2021 جاء فيه( بيع اصول الدولة صفقة فساد كبرى وخيانه للشعب العراقي وضياع الاجيال) وقال سالم ان وجود هذه الفقرة في الموازنة تعتبر كارثية وفحواها ان الحكومة تستطيع أن تبيع اي أصل من أصول الدولة ...بمعنى أن الدولة بعد سنوات ستكون فقيرة جدا ولا تملك اي أصول..العراق سابقا كان يعتمد على الملكية العامة لأصول الدولة .



اي ان الدولة تملك كل شي في المجتمع ...الان وبوجود الفاسدين يريدون افقار الدولة جدا بحيث اي لا تملك الدولة اي شي ..وهذا ما يجعل الحكومة لا تملك تنمية مستدامة للأجيال القادمة..بمعنى افقار هذا الجيل والأجيال اللاحقة لذا يجب إسقاط هذه الفقرة من الموازنة بعدم التصويت عليها وهذه امانه في اعناق الشرفاء برفض هذه المادة

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