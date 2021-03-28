كربلاء تُباشر بتطعيم المُواطنين بلقاح

2021/03/28 | 13:19 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جرت في ( 14 ) منفذاً تلقيحياً للقطاعات

الصحية بكربلاء المُقدسَة ، الأحد ،

إنطلاق عملية التطعيم بلقاح

أسترازينيكا المُضاد لكُورونا ، وسط

إقبال واسع من قبل المُواطنين على أخذ

اللقاح مع بداية إنطلاق الح

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