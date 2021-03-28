الاجتماع الثالث لاختيار بقية اعضاء المحكمة الاتحادية العليا

2021/03/28 | 13:24 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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عقد القضاة المكلفون، اليوم الاحد، باختيار رئيس ونائب رئيس واعضاء المحكمة الاتحادية العليا الاجتماع الثالث للمداولة بخصوص اختيار بقية اعضاء المحكمة وتدقيق الشروط التي اوجبها القانون.

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