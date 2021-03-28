2021/03/28 | 13:26 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحشد الشعبي: وضعنا خططا أمنية محكمة لإنجاح الزيارة الشعبانية

أعلن قائد عمليات الفرات الأوسط للحشد الشعبي اللواء علي الحمداني، الأحد، عن وضع خطط أمنية محكمة لإنجاح الزيارة الشعبانية، مبينا أن، هناك تنسيقا وتعاونا كبيرين بين الحشد الشعبي والأجهزة الأمنية الأخرى.

وقال الحمداني في بيان، إنه” بناء على معلومات من قسم الاستخبارات التابعة للعمليات تم وضع خطط أمنية محكمة لإحباط أي محاولة قد تستهدف الزائرين الوافدين إلى مدينة كربلاء المقدسة في ذكرى الزيارة الشعبانية”، لافتا إلى أنه” قد تم وضع أربع خطط أمنية للحفاظ على أمن الزائرين”.

وأضاف الحمداني أنه “هناك تعاونا وتنسيقا كبيرين بين الحشد الشعبي والأجهزة الأمنية في محافظات( بغداد – بابل – النجف – كربلاء) لإنجاح الزيارة الشعبانية والحفاظ على حياة المواطنين”.

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