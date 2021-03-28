صالح: تمويل سياسات الإسكان في العراق يجب ان تكون بتكاليف زهيدة

2021/03/28 | 13:27 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

شدد مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح، الأحد، على وجوب أن تكون سياسات الإسكان في العراق بتكاليف زهيدة، مبينا عن وجود عجز 2.5 وحدة سكنية في العراق.

وقال صالح في حديث صحفي، ان "سياسات الإسكان في بلد نامٍ مثل العراق يجب ان يكون التمويل بتكاليف زهيدة، أي تمويل ميسر وبه عنصر المنحة التي لا تعني عدم استردادها وإنما يكون التمويل طويل الأجل بفائدة قليلة يسمى بعنصر المنحة".

واضاف ان "المصرف العقاري وصندوق الاسكان هم الأساس في سياسات الإسكان لانه قروضهم تنموية انمائية وميسرة بشكل عام بفوائد جدا بسيطة أقرب إلى التحميلات الإدارية وفترات سداد طويلة"، مبينا أن "الدولة تتجه لتعزيز هذا النمط من قروض الإسكان".

واشار صالح الى ان "المصرف العقاري وصندوق الاسكان تم دعمهم من البنك المركزي العراقي ضمن مبادرة الاسكان بمبالغ قاربت 3 ترليون دينار خلال السنوات الاربع او الخمسة الماضية، وحققت نجاحا في حركة قطاع الإسكان بشكل كبير"، مستدركا في الوقت نفسه عن "وجود حاجة متراكمة للوحدات السكنية والتي يقال عن أن العجز يقدر بـ2.5 مليون وحدة سكنية وهو رقم كبير".

ولفت إلى ان "المصارف التجارية لا تمارس سياسات الإسكان إلا نادرا، وتكون فوائد تمويلها تجاريا حيث تعامل مثل هذه القروض على أساس قرض تجاري وليس قرض تنموي".

ويعاني العراق من أزمة خانقة في السكن بسبب تزايد عدد سكان العراق ومحدودية المجمعات السكنية إضافة إلى عدم قدرة المواطن على بناء وحدة سكنية خاصة به بسبب غلاء الأراضي والمواد الإنشائية.

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