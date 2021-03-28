الاستخبارات تحبط مخططاً ارهابياً لاستهداف قضاة في كركوك

2021/03/28 | 13:33 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت وكالة الاستخبارات التابعة الى وزارة الداخلية، اليوم الأحد، احباط مخطط “ارهابي” لاستهداف قضاة محكمة في كركوك، مشيرة الى القبض على احد المتورطين.وقالت وكالة الاستخبارات في بيان، إن “مفارز الوكالة والتحقيقات الاتحادية في الوزارة تمكنت من القاء القبض على احد الارهابيين في محافظة كركوك والمطلوب وفق احكام المادة (٤ ارهاب ) لانتمائه […]

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