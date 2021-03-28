مستشار حكومي يحدد شرطًا سيلغي اقدام العراق على الاقتراض

2021/03/28 | 13:34 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد استبعد مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح، الأحد، لجوء العراق للاقتراض إذا بلغ سعر برميل النفط 70 دولاراً.وقال صالح في تصريح للوكالة الرسمية إنه “لابدَّ من توافر صندوق استقرار الموازنة كصندوق سياديّ تحوُّطيّ من تعرض الاستدامة المالية لخطر التقلّب أو الهبوط في استدامة الإيرادات، لكون عوائد النفط تشكل […]

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