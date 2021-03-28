بينهم بالإرهاب.. القبض على عدد من المتهمين في ميسان

2021/03/28 | 13:39 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت مديرية شرطة ميسان، اليوم الاحد، عن إلقاء القبض على عدد من المتهمين بينهم متهم بقضايا الإرهاب في المحافظة.

وقالت المديرية في بيان ورد للسومرية نيوز، إن "مفارز قسم شرطة البلدة تمكنت من إلقاء القبض على عدد من المتهمين بقضايا جنائية مختلفة"، مبينا أن "من بينهم متهم مطلوب وفق جريمة الإرهاب لارتكابه جريمة إطلاق النار على منزل احد المواطنين ما يعرف (بالدگة العشائرية)".

وأضافت أن "عمليات القبض استندت إلى معلومات استخبارية دقيقة، لافتةً إلى أنه "تم التحقيق مع جميع المتهمين وإحالة أوراقهم إلى القضاء".

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