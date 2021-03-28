كربلاء تعطل دوائرها الاثنين بمناسبة الزيارة الشعبانية

2021/03/28 | 13:39 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت حكومة كربلاء المحلية اليوم الاحد، اعتبار يوم غد الاثنين عطلة رسمية بمناسبة زيارة النصف من شعبان، حسب بيان لمكتب المحافظ .

وذكر البيان الذي تلقى PUKmedia نسخة منه " تقرر اعتبار يوم غد الاثنين عطلة محلية لمؤسسات الدولة في المحافظة، باستثاء الامنية والخدمية منها، بمناسبة زيارة النصف من شعبان التي تصادف ليلة اليوم الاحد ونهار يوم غد .

يذكر ان اهالي محافظة كربلاء المقدسة، اعتادوا على تزين بيوتهم والمساجد والحسينيات، خاصة في مركز المدينة القديمة، ابتهاجا بالذكرى السنوية لولادة الإمام المهدي المنتظر، الإمام الثاني عشر لدى المسلمين الشيعة الاثني عشرية، والتي تصادف في الخامس عشر من شهر شعبان.

ويتم احياء هذه المناسبة في كربلاء، بزيارة مرقدي الامام الحسين واخيه العباس عليهما .

PUKmedia جميل زنگنة / كربلاء

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