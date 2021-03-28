2021/03/28 | 13:40 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | احباط مخطط إرهابي لاستهداف قضاة محكمة تحقيق كركوك والقبض على أحد المنفذين

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