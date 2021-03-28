وفاة مصابين اثنين بكورونا في النجف والصحة ترصد انخفاضاً بالإصابات

2021/03/28 | 13:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- النجف

أعلنت مديرية صحة محافظة النجف الاشرف، اليوم الاحد (28 آذار 2021)، تسجيل 216 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وحالتي وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وقالت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الفحوصات المختبرية أثبت إصابة 216 شخصاً بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية، بعد إجراء 929 فحصاً مختبرياً لحالات مشتبه بها جميعها بطريقة PCR، ليرتفع مجمل أعداد الاصابات في المحافظة الى 44939 شخصاً".

واضافت، أنه "تم تسجيل حالتي وفاة خلال اليوم، ليرتفع أعداد الوفيات منذ تفشي الوباء الى 417"، مشيرة الى ان "451 شخصا تماثلوا للشفاء، ليرتفع أعداد المتعافين الى 38386".

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