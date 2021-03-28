الاستخبارات تحبط مخططاً لاستهداف قضاة محكمة التحقيق في كركوك

2021/03/28 | 13:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- كركوك

بيان لوكالة الاستخبارات:

تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من القاء القبض على احد الارهابيين في محافظة كركوك مطلوب وفق احكام المادة (٤ ارهاب) لانتمائه لعصابات داعش الارهابية، ومن خلال التحقيقات الاولية معه اعترف بانتمائه لتلك العصابات الاجرامية، فضلاً عن نيتهم استهداف قضاة محكمة تحقيق كركوك اثناء خروجهم بعد انتهاء الدوام الرسمي.

حيث صدقت اقواله قضائياً بالاعتراف واتخاذ الاجراءات القانونية بحقه.

يتبع.



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