الاستخبارات: إحباط مخطط لاستهداف قضاة في محكمة تحقيق عراقية

2021/03/28 | 13:43 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية، الأحد، "مخططاً إرهابياً" لاستهداف قضاء محكمة تحقيق محافظة كركوك.

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وقالت الوكالة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (28 آذار 2021)، إنه "تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من إلقاء القبض على أحد الإرهابيين في محافظة كركوك والمطلوب وفق احكام المادة ٤ إرهاب لانتمائة لعصابات داعش الإرهابية، ومن خلال التحقيقات الأولية معه اعترف بانتمائة لتلك العصابات الاجرامية فضلا عن نيتهم استهداف قضاة محكمة تحقيق كركوك أثناء خروجهم بعد انتهاء الدوام الرسمي".

وأضاف البيان، "حيث صدقت اقوالة قضائياً بالاعتراف واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه".

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