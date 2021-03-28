ميناء العقبة الأردني يرفع حالة التأهب لاستقبال السفن العالقة بقناة السويس

2021/03/28 | 13:43 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفعت الهيئة البحرية الأردنية حالة التأهب على موانئ العقبة للحفاظ على السلامة البحرية، بالتعاون مع الجهات البحرية والمينائية وذات العلاقة، في حال تم تعويم الباخرة الجانحة في قناة السويس، وذلك بحسبما أفادت وكالة الأنباء الرسمية "بترا".

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