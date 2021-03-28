مستشار الكاظمي يستبعد لجوء العراق للاقتراض فيهذه الحالة

2021/03/28 | 13:47 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ استبعد مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح، اليوم الأحد، لجوء العراق للاقتراض إذا بلغ سعر برميل النفط 70 دولاراً.وقال صالح في تصريح صحفي، إنه “لابدَّ من توافر صندوق استقرار الموازنة كصندوق سياديّ تحوُّطيّ من تعرض الاستدامة المالية لخطر التقلّب أو الهبوط في استدامة الإيرادات، لكون عوائد النفط تشكل أكثر من […]

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