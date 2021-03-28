محافظة عراقية تحصد “تراجعًا” في اصابات كورونا بعد جولة من التصاعد

2021/03/28 | 13:50 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

سجلت محافظة النجف اليوم الاحد تراجعا نسبيًا بعدد الاصابات، بعد جولة من التصاعد المضطرد للاصابات.

واعلنت دائرة صحة المحافظة الموقف الوبائي لمحافظة النجف اليوم الاحد 28-3-2021

– تم اجراء 929 فحص مختبري لحالات مشتبه بها جميعها بطريقة PCR .

– #الاصابات_الجديدة : 216

– #حالات_الشفاء : 451

– #الوفيات : 2

– من بين الاصابات (12) اصابة من منتسبي دائرة صحة النجف الاشرف.

– وبهذا يصبح المجموع التراكمي للحالات المسجلة في محافظة النجف الاشرف كما يلي :-

مجموع الاصابات الكلي : 44939

مجموع حالات الشفاء : 38386

مجموع الوفيات : 417

مجموع الحالات تحت العلاج : 6136

مجموع الاصابات بين المنتسبين منذ بداية الجائحة : 3505

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