اصابة امراة اثر انفجار في محافظة ذي قار

2021/03/28 | 13:50 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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افادت شرطة محافظة ذي قار، الاحد، باصابة امراة بجروح اثر انفجار لغم ارضي من مخلفات الجيش السابق جنوب غربي مدينة الناصرية.

وقال مدير اعلام الشرطة فؤاد كريم في بيان تلقى NRT عربية، نسخة منه، (28 آذار 2021)، ان "لغما ارضيا من مخلفات الجيش السابق انفجر اليوم واصاب امراة في مناطق البادية جنوبي مدينة الناصرية".

واضاف البيان، ان "المراة تبلغ من العمر 18 عاما من البدو الرحل اصيبت بجروح طفيفة".

واشار الى انه "نقلت على الفور الى مستشفى الحسين التعليمي لتلقي العلاج، فيما باشرت الجهات الامنية المختصة التحقيق في الحادث".

N.A

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