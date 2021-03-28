كتلة الفتح تعلن عن وجود فقرة كارثية في الموازنة العامة

2021/03/28 | 13:50 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اعلنت كتلة الفتح، الاحد، ان بيع اصول الدولة "صفقة فساد كبرى" وخيانة للشعب العراقي وضياع الاجيال، موضحا ان وجود هذه الفقرة في الموازنة تعتبر كارثية.

وقال النائب عن الكتلة حسن سالم في تصريح تابعه NRT عربية، (28 آذار 2021)، ان "المفسدين لم يكتفوا بنهب اموال الشعب العراقي بل تعدت اساليبهم الى افلاس الدولة وبيعها وشرعنة هذا الامر الخطير من خلال درجه في بنود الموازنة".

واضاف سالم، ان "بيع اصول الدولة صفقة فساد كبرى وخيانه للشعب العراقي وضياع الاجيال"، موضحا ان "وجود هذه الفقرة في الموازنة تعتبر كارثية وفحواها ان الحكومة تستطيع أن تبيع اي أصل من أصول الدولة، بمعنى أن الدولة بعد سنوات ستكون فقيرة جدا ولا تملك اي أصول".

وتابع، ان "العراق سابقا كان يعتمد على الملكية العامة لأصول الدولة، اي ان الدولة تملك كل شي في المجتمع بينما الان وبوجود الفاسدين يريدون افقار الدولة جدا بحيث اي لا تملك الدولة اي شي".

واشار سالم الى انه "هذا ما يجعل الحكومة لا تملك تنمية مستدامة للأجيال القادمة، بمعنى افقار هذا الجيل والأجيال اللاحقة لذا يجب اسقاط هذه الفقرة من الموازنة بعدم التصويت عليها وهذه امانه في اعناق الشرفاء برفض هذه المادة".

N.A

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