اجتماع جديد للقضاة المكلفين لاختيار بقية اعضاء المحكمة الاتحادية

2021/03/28 | 13:50 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقد صباح يوم الاحد الموافق 28 /3 /2021

القضاة المكلفون باختيار رئيس ونائب

رئيس واعضاء المحكمة الاتحادية العليا

الاجتماع الثالث للمداولة بخصوص اختيار

بقية اعضاء المحكمة وتدقيق الشروط التي

اوجبها القانو

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