2021/03/28 | 13:50 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- عقد صباح يوم الاحد الموافق 28 /3 /2021
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القضاة المكلفون باختيار رئيس ونائب
رئيس واعضاء المحكمة الاتحادية العليا
الاجتماع الثالث للمداولة بخصوص اختيار
بقية اعضاء المحكمة وتدقيق الشروط التي
اوجبها القانو
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اجتماع جديد للقضاة المكلفين لاختيار بقية اعضاء المحكمة الاتحادية) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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