2021/03/28 | 13:51 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بتعاون الأهالي .. الإطاحة بخمسة "دواعش" في نينوى هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/03/28 | 13:51.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بتعاون الأهالي .. الإطاحة بخمسة "دواعش" في نينوى) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بتعاون الأهالي .. الإطاحة بخمسة "دواعش" في نينوى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).