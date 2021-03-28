2021/03/28 | 13:58 - المصدر: عين العراق

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الأحد 28 مارس 2021 | 01:54 مساءً

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التربية تصدر التعليمات الخاصة بتطبيق قرار "نظام المحاولات"

أصدرت وزارة التربية التعليمات خاصة بشأن العمل بنظام المحاولات للعام الدراسي 2020 – 2021، منوهةً الى ان هذه الخطوة تندرج ضمن اهتمامات وزير التربية الأستاذ علي حميد الدليمي الرامية لتحسين الواقع التربوي والتعليمي والحفاظ على مستقبل الطلبة.

وقال المكتب الإعلامي في الوزارة في البيان إن هيأة الرأي وافقت على تفعيل نظام المحاولات لهذا العام ، مبيناً أن التعليمات تنص على أن يكون الطالب للعام الدراسي 2017 – 2018 في الصف الخامس الإعدادي ونجح فيه ، بالإضافة إلى ذلك يكون الطالب في عام 2018 – 2019 سنة أولى في الصف السادس الاعدادي (ترك او رسب) ، هذا وتشمل التعليمات الطالب الذي يكون في العام الدراسي 2019 – 2020 سنة ثانية في الصف السادس الاعدادي ورسب (بدرس او درسين) ، علاوة على ذلك يتم شمول الطالب بنظام المحاولات وفق ما ورد سواء كانت دراستهُ صباحية أو مسائية.

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