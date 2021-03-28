صادقون النيابية تنتقد فقرة كارثية في الموازنة: صفقة فساد كبرى

2021/03/28 | 14:00 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ وجه النائب عن كتلة صادقون، حسن سالم، اليوم الأحد، انتقادات لفقرة وصفها بـ”الكارثية”، تضمنتها موازنة 2021، فيما شدد على إسقاطها لأنها بحسب رأيه “صفقة فساد كبرى”.وقال سالم في بيان، إن “المفسدين لم يكتفوا بنهب اموال الشعب العراقي، بل تعدت اساليبهم الى افلاس الدولة وبيعها وشرعنة هذا الامر الخطير من خلال درجه في بنود […]

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