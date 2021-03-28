2021/03/28 | 14:00 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

اعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الاحد، ان مجلس الوزراء اقر توصيات بشأن حفر 96 بئرا نفطيا في البصرة.وقالت الامانة في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، ان "مجلس الوزراء اقر توصية المجلس الوزاري للطاقة بشأن عقد مناقصة لحفر 96 بئرا نفطيا".واضافت ان "التوصية نصت على إحالة عقد المناقصة ۰991 WQ لحفر ( 96 ) بئرا باسلوب تسليم المفتاح لصالح (شركة نفط البصرة / اکسون موبيل)، بعهدة شركة ( شلمبرجر) الأمريكية".وتابعت ان "إجمالي المبلغ هو (480.560.597) دولارا، الذي يقل بنسبة ( 14٬4 %) عن الكلفة التخمينية البالغة ( 561.6 ) مليون دولارًا، وهي في ضمن النسبة المسموحة في التعليمات"، لافتة الى ان "وزارة النفط تتحمل الجوانب الفنية والمالية، ومقدار تناسب مبلغ العقد مع المناقصة، قدر تعلق الأمر بالصلاحية المالية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس الوزراء يقر توصيات بشأن حفر 96 بئرا نفطيا بالبصرة) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس الوزراء يقر توصيات بشأن حفر 96 بئرا نفطيا بالبصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).