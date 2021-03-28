التربية تصدر تعليمات تطبيق نظام المحاولات للعام الدراسي 2020 – 2021

2021/03/28 | 14:08 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اصدرت وزارة التربية، اليوم الأحد، تعليمات خاصة بتطبيق نظام “المحاولات” للعام الدراسي 2020- 2021.وقالت الوزارة في بيان، إن “هيئة الرأي وافقت على تفعيل نظام المحاولات لهذا العام”.واضافت أن “التعليمات تنص على أن يكون الطالب للعام الدراسي 2017 – 2018 في الصف الخامس الإعدادي ونجح فيه، بالإضافة إلى ذلك يكون الطالب في عام […]

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