13 مليون دولار فقط.. مبيعات البنك المركزي من العملة الصعبة لهذا اليوم

2021/03/28 | 14:10 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

ظهرت نتائج نافذة بيع العملة الأجنبية للبنك المركزي العراقي، الأحد أن اجمالي المبيعات الكلية لنافذة المزاد تجاوزت الـ13 مليون دولار.

ووفق اعلان البنك المركزي اليوم، فقد بلغ اجمالي البيع لأغراض تعزيز الارصدة في الخارج (حوالات، اعتمادات) 13,082,000 مليون دولار.

وأشار اعلان البنك إلى أن اجمالي البيع النقدي قد بلغ صفراً، فيما بلغت اجمالي المبيعات الكلية 13,082,000 دولاراً.

وأشار إلى ان سعر بيع المبالغ المحولة لحسابات المصارف في الخارج بلغ (1460) دينار لكل دولار، وسعر البيع النقدي (1460) دينار لكل دولار.

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