البرلمان يؤجل جلسة الموازنة الى السابعة مساء

2021/03/28 | 14:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

تستمر نقاشات الكتل والقوى السياسية

مع الحكومة ووزاراتها المعنية

حول مشروع قانون الموازنة

وعليه قررت رئاسة المجلسان تكون جلسة التصويت على القانون اليوم الاحد الموافق ٢٨ اذار ٢٠٢١ الساعة السابعة مساء

يتبع.



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