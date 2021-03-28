التربية تصدر التعليمات الخاصة بتطبيق ’’نظام المحاولات’’

2021/03/28 | 14:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أصدرت وزارة التربية، اليوم الأحد، التعليمات الخاصة بتطبيق قرار "نظام المحاولات" وتؤكد حرصها على تحسين الواقع التعليمي والحفاظ على مستقبل الطلبة.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، "التعليمات خاصة بشأن العمل بنظام المحاولات للعام الدراسي 2020 – 2021، منوهةً الى ان هذه الخطوة تندرج ضمن اهتمامات وزير التربية علي حميد الدليمي الرامية لتحسين الواقع التربوي والتعليمي والحفاظ على مستقبل الطلبة".

وأضافت، أن "هيأة الرأي وافقت على تفعيل نظام المحاولات لهذا العام، مبينة أن التعليمات تنص على أن يكون الطالب للعام الدراسي 2017 – 2018 في الصف الخامس الإعدادي ونجح فيه ، بالإضافة إلى ذلك يكون الطالب في عام 2018 – 2019 سنة أولى في الصف السادس الاعدادي (ترك او رسب) ، هذا وتشمل التعليمات الطالب الذي يكون في العام الدراسي 2019 – 2020 سنة ثانية في الصف السادس الاعدادي ورسب (بدرس او درسين) ، علاوة على ذلك يتم شمول الطالب بنظام المحاولات وفق ما ورد سواء كانت دراستهُ صباحية أو مسائية".

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