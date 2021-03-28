اللواء رسول يعلن نتائج عملية أمنية على الحدود الفاصلة بين سامراء وصلاح الدين وديالى

2021/03/28 | 14:12 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، اليوم الاحد، تنفيذ عملية تفتيش وتطهير على الحدود الفاصلة بين عمليات سامراء و صلاح الدين وديالى.

وقال رسول في تغريدة على تويتر تابعتها السومرية نيوز، ان "قوة من اللواء الثالث الفرقة الرابعة شرطة اتحادية، نفذت عملية تفتيش وتطهير على الحدود الفاصلة بين عمليات سامراء و صلاح الدين و ديالى من جهة حاوي نهر العظيم".

نفذت قوة من اللواء الثالث الفرقة الرابعة شرطة اتحادية، عملية تفتيش وتطهير على الحدود الفاصلة بين عمليات #سامراء و #صلاح_الدين و #ديالى من جهة حاوي نهر العظيم، اسفرت عن العثور وكر يحتوي افرشة بجانبها جثة متفسخة مجهولة الهوية ، وصاروخ كاتيوشا ، وطائرة مسيرة.



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— يحيى رسول | Yehia Rasool (@IraqiSpoxMOD) March 28, 2021

واضاف في تغريده ان "العملية اسفرت عن العثور وكر يحتوي افرشة بجانبها جثة متفسخة مجهولة الهوية، وصاروخ كاتيوشا، وطائرة مسيرة".

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