مجلس القضاء: اجتماع ثالث لاختيار رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية

2021/03/28 | 14:14 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

أعلن مجلس القضاء الأعلى، الأحد، عقد اجتماع جديد لاختيار أعضاء المحكمة الاتحادية العليا.

وذكر المركز الإعلامي في مجلس القضاء في بيان، 28 آذار/مارس، أنّ "القضاة المكلفين باختيار رئيس ونائب رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية العليا، عقدوا الاجتماع الثالث للمداولة بخصوص اختيار بقية أعضاء المحكمة وتدقيق الشروط التي أوجبها القانون".

وصوت مجلس النواب، الخميس، على تعديل قانون المحكمة الاتحادية بما يتيح اختيار رئيس وأعضاء جدد للمحكمة بصلاحيات نافذة حتى نيسان/أبريل 2023.

وحصل "الترا عراق" على نسخة من نص التعديل المنقح الذي مرره البرلمان في جلسة عقدها، 18 آذار/مارس، برئاسة محمد الحلبوسي وحضور أكثر من 200 نائب.

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وحدد التعديل مهام المحكمة الاتحادية في تسع نقاط، فيما نص على إحالة القضاة السابقين في المحكمة إلى التقاعد.

ودعا رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، أعضاء مجلس القضاء الأعلى، للاجتماع صباح الإثنين 22 آذار/مارس، لإزاحة رئيس المحكمة الاتحادية عبر تطبيق قانون تعديل القانون رقم 30 لسنة 2005 الذي أقره مجلس النواب.

وذكر بيان صدر عن المركز الإعلامي لمجلس القضاء، أنّ "الاجتماع سيشهد تكريم رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية الحالية بمناسبة إحالتهم على التقاعد".

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