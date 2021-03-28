رئاسة البرلمان تؤجل موعد جلسة التصويت على الموازنة

2021/03/28 | 14:14 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، الأحد، تأجيل موعد جلسة التصويت على الموازنة.

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وقالت الدائرة في بيان مقتضب تلقى "ناس" نسخة منه، (28 آذار 2021) إن "نقاشات الكتل والقوى السياسية مع الحكومة ووزاراتها المعنية مستمرة حول مشروع قانون الموازنة، وعليه قررت رئاسة المجلس ان تكون جلسة التصويت على القانون اليوم الاحد الموافق ٢٨ اذار ٢٠٢١الساعة السابعة مساء".

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