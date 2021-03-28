تجدد المظاهرات وقطع الطرق في ذي قار بالعراق

2021/03/28 | 14:14 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تجددت،الأحد، التظاهرات في قضاء الرفاعي شمالي محافظة ذي قار جنوبي العراق للمطالبة بإعادة القائممقام المقال،كاظم الفياض، إلى منصبه مرة أخرى.

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