2021/03/28 | 14:30 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نائب سابق: رفع سعر الدولار يهدد بزيادة “فقراء العراق” 10%

اكد عضو في ائتلاف دولة القانون النائب السابق رعد الماس، الاحد، أن رفع سعر صرف الدولار يهدد بزيادة عدد فقراء العراق بنسبة 10%.

وقال الماس ان” رفع سعر صرف الدولار قبل اشهر معدودة جاء كاجراء حكومي لمواجهة انهيار اسعار النفط العالمية الذي خلق ازمة مالية حادة في العراق عرقلت دفع الرواتب لملايين الموظفيين لكن الوضع تغير بعد انتعاش سوق النفط وعودة الاسعار للارتفاع مرة اخرى”.

واضاف الماس،ان” استمرار العمل بسعر الصرف الجديد للدولار قاد الى زيادة في اسعار بعض المواد الغذائية الاساسية الى اكثر من 50% ما شكل عب اضافي على كاهل ملايين العراقيين الذين يعيشون تحت خط الفقر”، مؤكدا أن “الاستمرار يؤدي الى ارتفاع جديد في عدد الفقراء بنسبة 10% وهذا امر كارثي”.

واشار الى ان” ارتفاع اسعار صرف الدولار لم يرافقه اي برامج داعمة للبسطاء من ناحية انعاش ملف البطاقة التموينية او السعي للسيطرة على حمى ارتفاع الأسعار”، مبينا أن “بقاء سعر الصرف سيؤدي الى كارثة انسانية في العراق”.

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