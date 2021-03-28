مجلس الوزراء العراقي يقر توصيات بشأن حفر 96 بئراً نفطياً بالبصرة

2021/03/28 | 14:31 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي أن مجلس الوزراء أقر توصيات بشأن حفر 96 بئراً نفطياً في البصرة.وقالت الأمانة في بيان لها اليوم الأحد، إن "مجلس الوزراء أقر توصية المجلس الوزاري للطاقة بشأن عقد مناقصة لحفر 96 بئراً نفطياً".وأضافت …

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