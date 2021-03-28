تكليف مدير جديد لشرطة الرفاعي في ذي قار

2021/03/28 | 14:34 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أفاد مصدر أمني في ذي قار، اليوم الأحد، بتكليف مدير جديد لشرطة قضاء الرفاعي شمالي المحافظة .وقال المصدر، إن “أوامرَ صدرت بتكليف العقيد عصام ناجي طعمة الزاملي مديرا لشرطة قضاء الرفاعي”.وبين أن هذا “التغيير جاء بعد عدة أيام من الاحتجاجات على خلفية ازمة منصب القائممقام”.وفي غضون الأسبوعين الماضيين شهد قضاء الرفاعي […]

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