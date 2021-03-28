ابعاد مدير بلدية خورماتو من منصبه

2021/03/28 | 14:40 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مدير بلدية قضاء خورماتو، انه تم ابعاده من منصبه صباح اليوم الاحد بعد تسعة اشهر من مباشرته لمهامه، مضيفا انه سيرفع دعوى قانونية ضد القرار.

وقال مدير بلدية قضاء خورماتو الدكتور مرعي رشيد لـ PUKmedia، انه استغرب من رؤيته قرار ابعاده من منصبه وانه لا يعرف سبب ذلك.

واضاف، انه سيقدم دعوى قانونية حتى يعرف سبب ابعاده من منصبه من قبل محافظ صلاح الدين.

واشار الى انه بذل جهودا حثيثة وجدية من اجل تطوير المدينة من ناحية الخدمات، خاصة الطرق وتعبيدها واعادة بناء قضاء خورماتو، مضيفا ان العديد من المشاريع متوقفة بسبب عدم صرف المبالغ المخصصة للقضاء.

وبعد ابعاد مدير بلدية خورماتو مرعي رشيد من منصبه صباح اليوم، تم تعيين المهندس حسين عباس يحيي بدلا عنه.

PUKmedia عدالت ميعاد-خورماتو

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