مخطط لاستهداف قضاة في محكمة تحقيق.. بيان من الاستخبارات

2021/03/28 | 14:45 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف معتقل في كركوك عن المخطط

الترا عراق - فريق التحرير

أعلنت وكالة الاستخبارات، الأحد، إحباط "مخطط إرهابي" لاستهداف قضاة محكمة تحقيق كركوك.

وذكرت الوكالة في بيان، 28 آذار/مارس، إنّ "مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية تمكنت من إلقاء القبض على أحد الإرهابيين في محافظة كركوك".

وأضاف البيان، أنّ المعتقل مطلوب وفق "المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب بتهمة الانتماء إلى تنظيم داعش"، مبينًا أنّ "المتهم اعترف بالانتماء إلى التنظيم، وكشف عن مخطط لاستهداف قضاة محكمة تحقيق كركوك أثناء خروجهم بعد انتهاء الدوام الرسمي".

وأشار البيان، إلى أنّ السلطات "صدقت أقوال المتهم قضائيًا بالاعتراف مع اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه".

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