بالصور: الإطاحة بخمسة 'دواعش' في نينوى

2021/03/28 | 14:45 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت قيادة شرطة نينوى، اليوم الاحد، القبض على (خمسة) عناصر من عصابات داعش الارهابية بينهم اثنان كانا يعملان فيما يسمى (الحسبة) في المحافظة.

القيادة قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "فوج طوارئ الشرطة الثاني عشر التابع لقيادة شرطة نينوى وبناء على معلومات دقيقة وبعد البحث والتحري وتعاون المواطنين، تمكنوا من القاء القبض على (خمسة) عناصر من عصابات داعش الارهابية بينهم اثنان كانا يعملان فيما يسمى (الحسبة) والبقية كانوا يعملون بصفة مقاتل فيما يسمى (ديوان الجند وفرقة الفرقان والمعسكرات العامة) خلال فترة سيطرة داعش على مدينة الموصل".

واضاف البيان انه "تم القبض عليهم في مناطق واحياء ( التحرير والاربجية والزهراء ) في الجانب الايسر لمدينة الموصل".

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